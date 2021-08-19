Üye Girişi
Büyükşehir ve Kızılay'dan Manisa'ya Ortak Proje - Son Dakika

Büyükşehir ve Kızılay'dan Manisa'ya Ortak Proje

19.08.2021 16:30
Büyükşehir ve Kızılay'dan Manisa'ya Ortak Proje, System.String[]

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa'ya kazandırılacak olan huzurevi projesinin son durumu masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi makamında ağırladı. Kızılay Başkanı Keresteci, ziyaretinde Başkan Ergün'e hediye takdim ederken, Başkan Ergün de Selman Keresteci'ye, Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan 4 ciltten oluşan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' eserini takdim etti.

Huzurevi Projesi Masaya Yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Başkanı Selman Keresteci'nin ziyaretinde, Kızılay ile ortak yürütülen huzurevi projesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olan Keçiliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanın bitişiğinde Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi üzerine proje çalışmalarımız olmuştu. Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile yaptığımız istişareler sonucunda buradaki merkezin yaptırılması ve işletilmesi konusunda mutabakat sağladık ve Kızılay Genel Merkezinde dahil çalışmaların yüzde 99'u tamamlandı. Manisa'ya çok güzel bir huzurevi projesini kazandırmak amacındayız. Ben emeği geçen Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci'ye ve Genel Başkanına Manisa halkı adına teşekkür ederim. İnşallah bunun protokolünü de Kızılay Genel Başkanının Manisa'ya teşriflerinde imza altına alırız. Birkaç ufak noktada Kızılay Şube Başkanımız Keresteci ile görüşmelerimizi bitireceğiz. Hayırlısı olsun" dedi.

"Başkan Ergün her zaman Kızılay'ın yanında"

Ziyarette konuşan Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci ise, "Yeni hizmet binanızın sizlere ve Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine güzel bir binayı Manisa'ya kazandırdığınız için ben de şahsım ve Kızılay ailesi adına sizlere teşekkür etmek isterim. Cengiz Ergün Başkanımız, seçildiği ilk günden itibaren her zaman Kızılay'ın ve Kızılay faaliyetlerinin en büyük destekçisiydi. İnşallah ortak bir çalışmayla güzel bir eseri Manisa'ya kazandıracağız. Bugün Manisa adına da önemli ve tarihi bir an yaşıyoruz diyebilirim. Manisa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Cengiz Ergün, Huzurevi, Kızılay, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve Kızılay'dan Manisa'ya Ortak Proje - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? 16:14 Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü 16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 15:26 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi 14:40 Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı 14:25 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor 13:18 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor

Son Dakika Haberleri
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi         
16:14
Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
16:13
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki         
15:09
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir ve Kızılay'dan Manisa'ya Ortak Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement