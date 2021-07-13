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Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği - Son Dakika

Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği

13.07.2021 15:21
Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği, System.String[]

Turizmde ve tarımda söz sahibi illerin başında gelen Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi tarımsal üretimi arttıracak, kooperatifleşme ve eko turizme katkı sağlayacak Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi için imzaları attı.

Turizmde ve tarımda söz sahibi illerin başında gelen Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi tarımsal üretimi arttıracak, kooperatifleşme ve eko turizme katkı sağlayacak Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi için imzaları attı. Marmaris Çamlı'da 20 bin 740 metrekare alanda hayata geçirilecek proje ile sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar uygulanarak alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması ve katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı oluşturulması amaçlanıyor. Protokol Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından imzalandı.

Oktay: Birlikte Daha Büyük Projelere İmza Atacağız

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Marmaris yıllardır sadece turizm kenti olarak dillendirilir. Marmaris'i tarımda da canlandıracağız. Tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde başta yer fıstığı olmak üzere üretime başladık. Hedefimiz Marmaris'te turizmle birlikte tarımı birleştirmek ve eko turizmi hayata geçirmek. Marmaris Çamlı'da ana yol üzerinde Büyükşehir Belediyemize ait yerde tıbbi bitkiler bahçesi kuracağız. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Bu anlaşma sadece bir başlangıç. İleride özellikle tarımsal alanda çok daha büyük projeleri hep birlikte yapacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürün: Kırsalda Üreteceğiz Kıyıda Tüketeceğiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Muğla sadece turizm kenti değil. Muğla'nın yüzde 50'si tarım ve hayvancılıkla gelirini elde ediyor. Görünen yüzümüz turizm. Ama arkada çok daha büyük gelişme kaydeden tarım ve hayvancılığımız var. Büyükşehir olarak 2015 yılından bu yana tarım, hayvancılık, toprak tahlili, tohum bankacılığı, tarımsal ürünlerin nasıl geliştirilebileceği ve üretimden tüketime bir zincir oluşturuldu. İki belediye ve bir kooperatifin iş birliği daha çok değerli. Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi olarak kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık üvey evlat durumuna geldi. Bizim tekrar her iki evladımıza da yani kıyı turizmimize tarım ve hayvancılığımızı da eşit koşullarda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim sloganımız 'Kırsalda üret kıyıda tüket. Toprağını satma ürününü sat'. İki güçlü sektörü ayağa kaldırarak hem turizmde hem de tarım ve hayvancılıkta başta olmamız gerekiyor. Bunun için bu birliktelikler önemli. Bu gün Marmaris Belediyemizle iş birliğimizi imza altına aldık. Menteşe Belediyemizle de ipek böcekçiliği projemizde birlikte çalışıyoruz. Milas'ta Memecik Zeytininin gelişmesi için orada kooperatifler ve Milas Belediyemizle birlikte olarak iş birliği yapıyoruz. Ayrıca Bodrum'da polifenol miktarı yüksek olan bir zeytin türünü Bodrum Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bütün bu ağı düşünün. İçinde belediye başkanlıklarımız, kooperatiflerimiz daha sonra kuracağımız kooperatifler birliği var. Daha sonra üretim kooperatifinden sonra tüketim kooperatifi kurup pazarlanmasını sağlayacağız. Üreticimiz çok daha fazla kar edecek. Tüketici de daha ucuza ve daha emniyetli ürüne kavuşacak. Bu zinciri kuracağız" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği
Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği
Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği - Son Dakika Ekonomi


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