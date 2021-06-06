Büyükşehir ve Maski'den Sazoba Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi muhtarı ile bir araya geldi. Muhtar, mahallesinde yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgi'nden oluşan heyet Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahalle Muhtarı Önder Önlü'yü ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, Başkan Ergün adına getirdikleri hediyeleri muhtarlara takdim etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkilileri Muhtar Önlü'ye mahallesinde yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muhtar Önlü'den mahalle hakkında bilgi alan heyet gerekli çalışmaların yapılacağının bilgisini verdi. Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi Muhtarı Önder Önlü, mahallede yapılan alt yapı çalışmalarının ardından herhangi bir sorun kalmadığını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.