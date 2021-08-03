Büyükşehir ve MASKİ, Denizli'deki Orman Yangınına Müdahalede Bulundu - Son Dakika

Büyükşehir ve MASKİ, Denizli'deki Orman Yangınına Müdahalede Bulundu

Büyükşehir ve MASKİ, Denizli\'deki Orman Yangınına Müdahalede Bulundu
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Boğazçiftliği ve TürlübeyMahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Boğazçiftliği ve TürlübeyMahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarıgöl ilçesine sınır olan mahallelerde çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahalede bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Denizli'nin Buldan ilçesi Boğazçitfliği ve TürlübeyMahallelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına tüm ekipleri ile destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesine bağlı ekiplerin de yer aldığı yangın söndürme çalışmaları tüm kurumların müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, ülke genelinde meydana gelen yangınlara müdahale noktasında her an görevlerinin başında olduklarının altını çizdiler.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Büyükşehir ve MASKİ, Denizli'deki Orman Yangınına Müdahalede Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir ve MASKİ, Denizli'deki Orman Yangınına Müdahalede Bulundu - Son Dakika
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