Büyükşehir ve MASKİ Ekipleri Teyakkuza Geçti

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların günlük yaşantılarında olumsuzluk yaşaması en aza indiriliyor.

Manisa il genelini etkisi altına alan fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeni ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yol Yapım ve Onarım, İtfaiye, Zabıta, Kent Estetiği Daireleri Başkanlıkları ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler alarma geçti. Ekipler tarafından il genelinde yağmursularının neden olduğu birikintiler tahliye edilirken, rögar kapakları, yağmursuyu ızgaraları ile yağış dolayısıyla derelerde biriken rüsubatlar temizlenerek su baskını ve taşkınları önlendi.

İzmir Caddesi Kısa Sürede Temizlendi

Spil Dağı'ndan gelerek Batı Kışla ve Yunusemre Belediyesi'nden geçen deredeki rüsubatların hatları tıkaması sonucunda İzmir Caddesi'nin bir bölümünde yaşanan su birikintisi MASKİ ekiplerinin çalışması ile kısa sürede ortadan kalktı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca derenin yönü değiştirilerek su akışı sağlıklı hale getirildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı da su birikintisinin ortadan kalkması ile cadde içerisinde kalan rüsubatı ve yağmursuyu ızgaralarını temizledi.