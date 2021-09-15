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Büyükşehir ve MASKİ, Gördes'te vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Büyükşehir ve MASKİ, Gördes'te vatandaşlarla buluştu

15.09.2021 14:58
Büyükşehir ve MASKİ, Gördes'te vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Gördes ilçesine bağlı Güneşli ve Balıklı mahallelerine ziyarette bulundu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Güray Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ Gördes İlçe Şefi Türker Kesici'den oluşan heyet, Gördes ilçesine bağlı Güneşli ve Balıklı mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim, Evciler mahalle muhtarı Halil Gökkaya, Ulgar mahalle muhtarı Zeki Gökçe, Balıklı mahalle muhtarı Nuri İlhan, Kobaklar mahalle muhtarı Mehmet Deniz, Tüpüler mahalle muhtarı Yasin Kurt, Bayat mahalle muhtarı Halil İbrahim Uğur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gördes İlçe Başkanı Abdürrezzak Yonat, Gördes Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yılmaz, MHP Gördes Belediye Meclis üyeleri Şerif Sevim, Nurettin Kırmızıay ve İyi Parti Büyükşehir Meclis üyesi Mehmet Yavuz da bulundu.

Muhtarlar ve vatandaşların istekleri dinleniyor

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara mahallelere yapılan yatırımları ve planlanan çalışmaları anlatan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini muhtarlara ve vatandaşlara takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlar ve vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek istek ve taleplerini iletti. Mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, Başkan Ergün'ü mahallelerinde ağırlamak istediklerini dile getirdiler.

"Güneşli'nin 15 yıllık sorunu Cengiz Ergün sayesinde çözüldü"

Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim, "Güneşli mahallemizin 15 yıllık sorunu Cengiz Ergün sayesinde çözüldü. Altyapı ve üstyapı çalışmaları bittiğinde Cengiz Başkanımızı mahallemizde ağırlamak istiyoruz. Çok memnunuz" dedi.

"Ulgar'ın altyapısı ve üstyapısı değişecek"

Ulgar mahalle muhtarı Zeki Gökçe, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e Ulgar mahallemiz altyapı programına alındığı için teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.

"Efsane Başkan Cengiz Ergün"

Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya, "Evciler mahallemizin 15 yıldır yaşadığı su sorununa neşter vuran Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum.O kendisi bir efsane başkan. Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan. Mahallem ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cengiz Ergün'ün fotoğrafını cüzdanında taşıyor

Mahalle sakini Nuri Karadon, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün fotoğrafını cüzdanında taşıdığını ve Başkan Ergün'e olan sevgisinin çok büyük olduğunu belirterek, selamlarını iletti. Büyükşehir ve MASKİ heyeti Büyükşehir Gördes Muhtarlık İşlerini de ziyaret ederek, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Büyükşehir ve MASKİ, Gördes'te vatandaşlarla buluştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güneşli, Manisa, Gördes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve MASKİ, Gördes'te vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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