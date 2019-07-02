Büyükşehir ve MASKİ hedeflerini belirledi

Kamuya hizmetin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için yapılan strateji planlamasında önümüzdeki 5 yıllık süreçteki stratejik hedeflerin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünü kapsayan stratejik eğitim programı, Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Emre Özünlü, Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları ile şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Burak Aslay, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyeler ile il özel idarelerine stratejik plan ve performans programı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) bünyesinde bulunan daire başkanları ve çalışanlar, düzenlenen stratejik yönetim eğitim programına katıldı" dedi.

"BİZLERE REHBERLİK EDECEK"

Aslay, stratejik planlamanın önemine değinerek "Kamu kurumlarının, kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, hem kurum hem de yönetilen topluluk açısından önem taşımaktadır. Kamu yönetimi kapsamında bu faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi de stratejik planlardır. Stratejik planlar yardımıyla kurumlar faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakabilir, iç ve dış etmenlerin kurum üzerindeki etkilerini görebilirler. Büyükşehir Belediyesi olarak, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, kurumsal faaliyetleri yürütmek, stratejilerini, misyon ve vizyonunu oluşturmak, gerekli eylemleri tasarlamak, yenilikleri izleyerek işlevleri düzenlemek belli başlı görevlerimiz arasındadır. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ise hiyerarşik bir yetki ve finansman olanakları çerçevesinde sağlanabilir. Bu anlamda özenle hazırlanmış bir stratejik plan, bizlere rehberlik edecektir" diye konuştu.

ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Stratejik planların kamu kurumlarının başarısına önemli boyutta katkı sağladığına dikkat çeken Aslay, "Bu bağlamda stratejik plan, geleceğe yönelik düşünmeyi teşvik etmekte, yönetilen topluluğun mevcut gereksinimlerini ortaya koymakta, uygun kalkınma stratejilerini belirlemekte ve çevresel değişimleri önceden görebilmeye imkân sağlamaktadır. Stratejik plan, ayrıca yönetimi iyileştiren bir yaklaşımdır. Bu anlamda stratejik plan, kurumsal yapıyı tanımlamayı, öncelikler üzerine odaklanmayı, uygun araçlarla eylemleri yönetmeyi ve koordine etmeyi içermektedir. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum kamu kurumlarında stratejik plan hazırlamanın önemini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle düzenlenen bu toplantının faydalı olacağına inanıyor, anlatılacak her bir konuyu dikkatle dinlemenizin faydanıza olacağını düşünüyorum. Bu duygularla hepinize Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün selamlarını iletiyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

5 YILLIK PLANLAMA

Programda verilen stratejik yönetim eğitiminde kamu yararına faaliyetlerin etkili biçimde yerine getirilmesi için ihtiyaçların tespit edilip buna uygun vaziyette hareket edilmesi gerektiği belirtildi.Bu ihtiyaçların etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için de stratejik bir planlamanın olmasının şart olduğunu belirterek, bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin 5 yıllık planlamasının yapılacağı ifade edildi. Eğitim programı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanlarının hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.