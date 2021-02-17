Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı - Son Dakika

Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı

17.02.2021 16:25

Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli soğukların yaşandığı gece saatlerinde de il genelinde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmedi.

Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli soğukların yaşandığı gece saatlerinde de il genelinde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmedi. Ekipler gece saatlerinde de vatandaşlardan gelen talepleri kısa sürede çözüme kavuştururken, Başkan Ergün de, Manisa ve Manisalılar için 7/24 tüm ekipleriyle her an sahada olduklarını vurguladı.

Şiddetli soğukların yaşandığı bu günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de mesailerini sürdürdü. Bu kapsamda, il genelinde tüm birimler gece boyunca sahadaydı. Tüm daire başkanlıkları ile kar küremeden yolda kalan vatandaşların ve araçların kurtarılmasına, içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızalara müdahaleden dere yataklarının temizlenmesine, abonelerin sayaçları ile ilgili taleplerinden atıksu arıtma tesislerinin sürekliliğinin sağlanmasına kadar yoğun bir tempoda çalışmalar devam etti.

"Manisa'mız için, hemşehrilerimiz için 7/24 görevdeyiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şiddetli soğukların yaşandığı bu günlerde il genelinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki saha ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına gece boyunca kısa sürede çözüm üretti, üretmeye de devam edecek. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İlk günkü şevk ve heyecanımızla Manisa'mız için, hemşehrilerimiz için 7/24 görevdeyiz" dedi.

Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı
Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı
Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı
Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı
Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı - Son Dakika


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