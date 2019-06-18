Büyükşehir ve MASKİ, vatandaşın yaralarını sarıyor

Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, yaşanan taşkınlara anında müdahale etmesinin ardından mahallelerde hasar tespit çalışması yaptı.

Son günlerde Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava, Kırkağaç ve Soma ilçelerini de vurdu. MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Kırkağaç ve Soma'da da teyakkuz halinde görevinin başındaydı. Ancak aşırı yağışlar Kırkağaç'ın Hamitli, Çaltıcak, Musahoca, Yağmurlu ve Küçükyaya mahalleleri ile Soma'nın Çavdır Mahallesinde su taşkınlarına neden oldu. Büyükşehir ve MASKİ teknik ekipleri de mahallelere giderek hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

"Yaşanan yağış doğal afet düzeyindeydi"

Yaz mevsiminde yaşanan yağışların kış mevsimine göre daha tehlikeli olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Kırkağaç ve Soma ilçemizde etkili olan yağışlar, kimi mahallelerimizde taşkınlara neden oldu. Biz de İçme Suyu, Kanalizasyon, Yatırım ve İnşaat, Projeler ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapan mühendislerimizden ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığından oluşan bir ekip kurarak, hemen sahaya çıktık. Biz, her an vatandaşlarımızın yanında yer alan bir kurumuz. Yaşanan bu duruma karşı da hemşerilerimizin yaralarını sarmak için çalışmalarımıza başladık. Mahallelerimizde yaşanan taşkının izlerini kısa sürede sileceğiz" dedi.