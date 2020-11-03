Büyükşehir ve MİHTÜK'ten işbirliği imzası

Muğla'nın Ula ilçesinde 1978 yılında kurulan, 160 ortağı olan Memur, İşçi, Halk Tüketim Kooperatifi ile işbirliği anlaşmasını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve kooperatif başkanı İbrahim Telci imzaladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 1978 yılında memur ağırlıklı katılımcılarla kurdukları kooperatifin 42 yıldır ayakta olduğunu söyleyen MİHTÜK Başkanı İbrahim Telci Büyükşehir ile işbirliği içerisinde vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini ve Muğla'nın ürünlerinin tüketim kooperatifleriyle halka daha kolay ulaşacağını belirtti.

Üretim-tüketim kooperatifleri işbirliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün attıkları imza ile 42 yıldır Ula ilçesinde faaliyet gösteren tüketim kooperatifi MİHTÜK'ün deneyim ve tecrübeleri ile Büyükşehir'in gücünü birleştireceklerini belirtti.

Başkan Gürün; "Verimli toprakları, başat ürünleri ile turizm kenti olarak bilinen Muğla tarımdan daha fazla gelir elde edebilir. Büyükşehir olarak tarıma, üreticiye ve kooperatiflere büyük önem ve destek veriyoruz. Ürettiklerimizin pazarlanması, halka ulaşması, yerli ürünlerimizin tezgahlardaki yerini alması, markalaşma ve gelişen teknoloji ile e ticaret alanında ürünlerimizin yerini alması gerekiyor. Muğla'mızın Ula ilçesinde 42 yıldır faaliyet gösteren Memur İşçi Halk Tüketim Kooperatifi'miz ile imzaları attık. Tüketim kooperatifi olarak bu piyasa şartlarında, rekabette 42 yıldır ayakta kalmak gerçekten büyük başarı. Kooperatifimizin bilgisini, tecrübesini Büyükşehrimizin gücü ve imkanları ile birleştirerek halkımıza daha iyi hizmet vermelerini sağlayacağız. Muğla'mızın ürünleri tüketim kooperatifimizin raflarında yerini alacak ve vatandaşlarımız Muğla'nın balına, zeytinyağına, susamına ve birçok ürününe direk ulaşabilecek. Markalaşma, e ticaret de hemen arkasından gelecek. Böylelikle Muğla'mızda üreten üreticilerimiz ürettikleri ürünün karşılığını alacak ve toprağında üretmeye devam edecek. MİHTÜK üyelerine teşekkür ediyor, imzaladığımız protokolle Muğla'mızda güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA