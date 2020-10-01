Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği - Son Dakika

Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği

Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin merkezinde yapılacak projelerle ilgili ortak hareket etmek için yol haritası belirledi.

Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin merkezinde yapılacak projelerle ilgili ortak hareket etmek için yol haritası belirledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ın yanı sıra imarla ilgili teknik bürokratların da hazır bulunduğu toplantıda Bursa'yı geleceğe taşıyacak ve güzelleştirecek projeler ele alındı.

Başta imar ve kentsel dönüşüm konuları olmak üzere Bursa genelindeki çalışmalarla ilgili bir istişare toplantısı yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki değişim ve dönüşümü el birliğiyle gerçekleştireceklerini vurguladı. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ve bu mekanların bir çoğunun da Osmangazi sınırları içerisinde yer aldığına dikkat çeken Aktaş, "Osmangazi Belediyesinin başta Hisar bölgesinde olmak üzere çok özel çalışmaları var. Tarihi eser restorasyon çalışmalarında ciddi projeleri devam ediyor. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizin de takip ettiği çalışmalar var. Bu çalışmaların bir bütünlük içerisinde sevk ve idaresi konularını istişare etmiş olduk" dedi.

Bursa'nın hızla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunun altını çizen Aktaş, "Osmangazi ilçemiz, Bursa nüfusunun yaklaşık yüzde 30'luk kesimini oluşturuyor. Sadece nüfus potansiyeli itibariyle bile başlı başına bir güç Osmangazi. Hanlar Bölgesi, Ulucami, Tophane ve Hisar gibi tarihi bölgelerin Osmangazi sınırlarında yer alması, bu ilçemizi değerli ve önemli kılıyor. Bursa'da kentsel dönüşümlere ihtiyaç var. Bursa'mızı yıkarak ve yaparak güzelleştirmek istiyoruz. Bursa'daki değişim ve dönüşüm, inşallah bu istişarelerle daha hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Ortak hareket ile Bursa kazanacak"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Aktaş ile sohbet ortamında Bursa'yı konuştuklarını belirtti. Başkan Dündar, "Osmangazi'ye yapılan bir hizmet Bursa'ya yapılan bir hizmettir. Büyükşehir ya da Osmangazi Belediyesi, hangisinin yaptığı çok önemli değil. Neticede kazanan Bursa oluyor. Merkezde olduğumuz için bilhassa büyük projelerde ortak hareket edilmesinin çok daha faydalı olacağı fikir birliğine vardık. Bundan sonraki süreçte teknik ekipteki arkadaşlarımız daha sık bir araya gelerek bu projeleri hep birlikte yürüteceğiz. Bursa'nın önünde sorun olarak görünen konuları el birliği ile aşarak şehrimizin hem kendini yenilemesi, hem de daha yaşanabilir şehir olması için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği
Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği
Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği
Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği

Mustafa Dündar, Alinur Aktaş, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve Osmangazi'den Bursa için iş birliği - Son Dakika

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