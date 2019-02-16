Büyükşehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Sokak Hayvanlarının Yanında

Büyükşehir ve Sivil Toplum Kuruluşları sokak hayvanlarının yanında Başkent'te sokak hayvanları güvendeANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, soğuk hava şartlarının etkisini arttırmaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir ve Sivil Toplum Kuruluşları sokak hayvanlarının yanında

Başkent'te sokak hayvanları güvende



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, soğuk hava şartlarının etkisini arttırmaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde şehrin en ücra bölgelerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda, sağlık, barınma ve yakacak desteği sağlıyor.

Başkent'in farklı noktalarında büyük bir özveriyle faaliyet gösteren STK'lar; İmrahor Vadisi, Yakupabdal ve Çubuk besleme noktalarında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. STK'lar, köpeklerin ihtiyaç duyduğu her türlü sorunu Büyükşehir Belediyesi'ne ileterek gıdadan barınmaya, yakacaktan sağlık hizmetlerine kadar geniş yelpazede düzenli olarak destek alıyor. Büyükşehir Belediyesi artan yemeklerini ziyan etmeyerek sokak hayvanlarının beslenmesine ayırıyor. Yemeye elverişli gıdalardan seçilerek köpeklere verilen yemekler ile hem sokak hayvanları doyuyor hem de yemekler değerlendirilmiş oluyor. Besleme çalışmaları yapılan noktalarda kanaması, kırığı ve açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahalesi yapan Sağlık İşleri Veteriner Şube Müdürlüğü çalışanları, kısırlaştırma operasyonlarını da titizlikle yürütüyor.

Hayvan Dostu Büyükşehir Belediyesi

Hayvansever STK'larla sık sık bir araya gelerek besleme yaptıklarını ve mevcut ihtiyaçları tespit ettiklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, "Mücavir alanlarımız içerisinde gönüllü kuruluşlarımızla sahipsiz hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. STK'larımızın zor şartlar altında yaptıkları çalışmaları da canı gönülden takdir ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı ve bilinçli hareket etmeye davet ediyoruz. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine duyarlılıkları için Büyükşehir olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle kış aylarında örnek teşkil edecek davranış sergilediğini vurgulayan ve teşekkür eden Patiliköy, Patipark, Simay Patili Canları ve Haykod Temsilcileri, "Kamuya yararlı bir iş yapıyoruz. Yaklaşık 450 civarı köpeğe bakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizi yalnız bırakmıyor. Her gün artan ve pişmiş yemek getiriyor. Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerimize de destek oluyor. İlçe Belediyelerinin Büyükşehir Belediyesini örnek almasını ve sokak hayvanlarına destek olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yaban Hayvanları da ihmal edilmiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl, gölet ve ormanlık alanlarda yoğun kış şartları nedeniyle beslenme güçlüğü çeken kanatlı yaban hayvanlarına da besleme desteği sağlıyor. 2018 yılında 2 bin kanatlı yaban hayvanına 1 ton gıda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi; Mogan Gölü, Karagöl ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde olan göllerde bu çalışmalarını sürdürüyor. Karabatak, Meke, Ördek, Pekin Ördeği, Yeşilbaşlı Ördek, Amerikan Ördeği ve çeşitli bölgelerden göç ederek gelen kanatlı hayvanlar, Aralık-Mart ayları arasında düzenli olarak besleniyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı