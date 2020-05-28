Büyükşehir ve Söke Belediyesi uyum içinde çalışıyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke merkez ve çevre mahallelerde üst yapı çalışmalarının yanında kırsal mahallelerde içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi gibi büyük altyapı projeleri devam ediyor.



Son dönemde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Söke'nin önemli caddelerinden biri olan Bayındır Caddesi de asfaltlanarak yeni görünümüne kavuşturuldu. Söke Belediyesi de kendi sorumluluk alanı içinde bulunan Söke Merkez ve çevre mahallelerde 6 ekibi ile yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Diğer taraftan iki belediye park ve temizlik çalışmalarını da uyum içinde sürdürüyor.



"Koronavirüs sürecinde iki belediye Söke'de iyi sınav verdi"



Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi'nin uyumlu çalışması Koronavirüs (Covid-19) salgın mücadelesinde de gözlerden kaçmadı. İki Belediyeye bağlı ekipler sürecin başından bu yana Söke'de ilaçlanmadık, dezenfekte edilmedik nokta bırakmadı. İlçede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bu mücadelede lojistik güç sağlayan Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs sürecinde sosyal projeleri ile de vatandaşları yalnız bırakmadı.



"Büyükşehir ile el ele Söke için çalışıyoruz"



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kovid-19 süreci birçok şeyi olduğu gibi, projelerin hayata geçme hızını engelledi. Ancak bu süreci hazırlıklarımızı yaparak değerlendirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber Söke'nin ihtiyacı olan ve özlem duyduğu projeleri hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bir araya gelerek, yapacağımız işleri değerlendirdiğimiz uzun bir görüşmemiz oldu. Düşündüğümüz projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk, yakın zamanda harekete geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Başkanımızla birlikte el ele, uyum içinde Sökemiz için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN