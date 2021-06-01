Büyükşehir vektörle mücadele çalışmalarında soğuk sisleme uygulamalarına başladı - Son Dakika

Yılın 12 ayı boyunca boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte üzerinde ULV (Soğuk Sisleme) cihazlarının bulunduğu araçlar ile ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla il genelinde vektör ile mücadele hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte, halkın ve Muğla'ya gelecek olan misafirlerin yaşam kalitelerini yükseltmek, rahat bir yaz sezonu geçirmeleri sağlamak amacıyla Büyükşehir ekipleri, üzerinde ULV (Soğuk Sisleme) cihazlarının bulunduğu araçlar ile haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde ve tekrarlayan turlar halinde devam eden ULV uygulamaları, hava koşullarının uygun olduğu ve sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünler kullanılarak titizlikle yürütülüyor. - MUĞLA