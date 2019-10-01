Büyükşehir veterinerlerinden hayvanseverlere uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, son günlerce sıkça meydana gelen kedi ve köpeklerin yüksekten düşme ve atlama vakaları üzerine hayvanseverleri uyardı. Bu tür vakaların en önemli sebebinin çiftleşme ve eş bulma içgüdüsü olduğunu belirten Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Veterineri İsmet Oğulcan Karakuş, en önemli önlemin kısırlaştırma ve file sistemi olduğunu söyledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bilinçli hayvanseverlik konusunda hayvan sahiplerini bilgilendirmeye devam ediyor. Sıkça karşılaşılan yüksekten düşme ve atlama vakalarına karşı hayvanseverlerin gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıda bulunan Büyükşehir Belediyesi Veterineri İsmet Oğulcan Karakuş, "Hayvanların rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için kısırlaştırılma ve file sistemleri şart. Böylece sıkça karşılaştığımız yüksekten atlama ve düşme vakalarının önüne geçilmesi mümkün" dedi.



"Atlama ve düşmelerin en önemli sebebi çiftleşme içgüdüsü"



Yüksekten düşme ve atlama vakalarının en önemli sebebinin çiftleşme ve eş bulma içgüdüsü olduğunu ifade eden Veteriner Karakuş, havaların ısınmasıyla birlikte bu vakaların sayısında artış olduğunu söyledi. Karakuş, "Özellikle kediler mevsimsel poliöstrik hayvanlar. Bu demek oluyor ki, havaların ısınması ve güneş ışığının artmasıyla birlikte seksüel siklus göstermeye başlıyorlar. Çiftleşme içgüdüleri artması ile beraber eş bulma güdüleri de harekete geçiyor. Atlamalar genellikle bu şekilde oluyor" diye konuştu.



"Kısırlaştırma ya da file sistemi yapılmalı"



Yüksekten atlama ve düşme vakalarının en önemli sebebinin kısırlaştırma yapılmaması olduğuna dikkat çeken Karakuş, kısırlaştırma yapılmayan hayvanlar için evlere file sistemi kurulması gerektiğini ifade etti. Karakuş, "Bizim en büyük önlemimiz ve tavsiye ettiğimiz önlem kısırlaştırma. Kısırlaştırma ile seksüel siklusun önüne geçerek daha rahat bir hayat yaşamaları sağlanabilir. Kısırlaştırmayı uygun görmeyen vatandaşlarımız var. Onların da kapı ve pencerelerine mutlaka file sistemi yapmaları gerekiyor. File sistemi, atlamaların önüne geçmekte önemli bir sistem. Yapılmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğabilir" şeklinde konuştu.



Gerekli önlemlerin alınmaması halinde meydana gelebilecek vakaların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda da hayvan sahiplerini uyaran Karakuş, "Atlamalar sonucunda genellikle damak yarıkları, omurgalarda mutlaka hasarlar şekilleniyor. İç kanamalar meydana geliyor. Yüksekten atlama vakalarının çoğu ciddi ve ağır yaralanmalarla geliyor. Biz Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü olarak sahipli hayvanlara bakamıyoruz. Ama yaralanan kedi ve köpeklerin tedavisini yaptıramayacak olan hayvan sahipleri de ne yazık ki buraya terk ediyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN