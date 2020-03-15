Büyükşehir Voleybol Takımı 1.Lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Voleybol Takımı 1.Lige yükseldi - Son Dakika Spor

Büyükşehir Voleybol Takımı 1.Lige yükseldi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Eskişehir'de yapılan erkekler 1. Lig terfi karşılaşmalarında Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek Türkiye 1. Ligi'ne yükseldi.

Büyükşehir Voleybol Takımı 1.Lige yükseldi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Eskişehir'de yapılan erkekler 1. Lig terfi karşılaşmalarında Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek Türkiye 1. Ligi'ne yükseldi.


Eskişehir'de oynanan 1. Lige terfi müsabakasında rakibini 3-1 mağlup eden Malatya ekibi adını 1. Lige yazdırdı.


Yüz dolayında Malatyalı'nın da izlediği müsabaka sonrası Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları büyük mutluluk yaşadı.


Maç sonrası konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, "Bu duyguların tarifi yok. Bu şampiyonluk Malatya'ma armağan olsun. Çok anlamlı ve büyük bir başarı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bize desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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