Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı - Son Dakika
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Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lige terfi maçlarında Eskişehir'de Hakkari Sportif Faaliyetlerleri 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, finale kaldı.


Büyükşehir finale gelene kadar sırasıyla İstanbul Yeniköyspor'u 3-1, Mardin 47 Spor'u 3-0, Hakkari sportif faaliyetlerleri 3-1 ile geçerek finale kalmaya hak kazandık.


1.Lige Terfi Müsabakalarında final karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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