Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı

2 saat önce

Yeni sezonda Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yeni sezonda Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, hazırlıklarına başladı.


2019 - 2020 sezonunda Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı. İlk karşılaşmasını 12 Ekim'de kendi evinde Ziraat Bankası ile yapacak olan ekipte hedef ise galibiyet olarak belirlendi. Geçtiğimiz gün yapılan fikstür çekimlerinin ardından B grubundaki karşılaşmaları belirlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.


"Şanlıurfa'mız spordaki başarıları ile de anılacak"


Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlere yönelik her türlü yatırımı hayata kazandırmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "19.5 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehriyiz. Onun için attığımız her adımda gençlerimizi düşünmek zorundayız. Biz eğitim ve spordaki başarıları ile her zaman şehrini temsil eden gençlerimizin içerisindeki yetenekleri keşfetmek ve onlara gerekli imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Lisanslı sporcu sayımızın giderek arttığı şehrimizde gerek voleybolda gerekse sporun her branşın da emek veren tüm gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunan Bakan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına tepki
PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:11:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]