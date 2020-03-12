Büyükşehir Voleybol Takımında 1.Lig heyecanı - Son Dakika
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Büyükşehir Voleybol Takımında 1.Lig heyecanı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımında 1.Lige Terfi Final karşılaşması heyecanı yaşanıyor.

Büyükşehir Voleybol Takımında 1.Lig heyecanı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımında 1.Lige Terfi Final karşılaşması heyecanı yaşanıyor.


Normal sezonu grubunda lider tamamlayarak terfi müsabakaları oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir'de oynadığı eleme maçlarını kazanarak final oynamaya hak kazandı.


Malatya ekibi bulunduğu 4'lü grupta sırasıyla 13 Mart Cuma günü saat 12.00'de Hatay Erzin, 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Bitlis TÜRSAT, 15 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te ise Gölbaşıyla ile karşı karşıya gelecek.


Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen yaptığı açıklamada, "Malatya'mıza 1. Ligde oynayacak bir voleybol takımı kazandıramaya oldukça yakınız. İnşallah hayallerimize çok az kaldı. Bu sezon büyük emekler harcayarak önemli başarılara imza attık. Malatya gurur duyacağı bir voleybol takımına sahip diye düşünüyorum. Bulunduğumuz 4'lü grupta ilk iki sırayı alarak adımızı 1.lige yazdırmak istiyoruz. Tüm Malatya'nın dualarına ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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