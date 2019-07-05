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Büyükşehir, yaya öncelikli çalışıyor

41 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesinin ardından ülke genelinde başlatılan kampanyalara, belediye personel ve imkanlarını kullanarak destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir, yaya öncelikli çalışıyor, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesinin ardından ülke genelinde başlatılan kampanyalara, belediye personel ve imkanlarını kullanarak destek olmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kentin çeşitli noktalarında yaya ve araç güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama çalışmalarına başladığını söyledi. Belediye ekiplerinin, İçişleri Bakanlığınca belirlenen standartlarda yol çizgi çalışmalarını caddelerde uygulamaya döktüğünü kaydeden Başkan Zorluoğlu, "İlimizin vitrini diyebileceğimiz, Çaykara ilçemizdeki turizm cenneti Uzungöl'de, şerit çalışmalarında sona gelindi. Ortahisar ilçemiz Beşirli Mahallesi'nde ise 'Önce Yaya' ikonları güzergahlara konuşlandırıldı. Bakanlığımızın insan yaşamına verdiği önemin bir göstergesi olan bu kampanyaya ve beraberinde yürürlüğe konan uygulamalara biz de belediye olarak tüm imkanlarımızla destek veriyoruz" dedi.

Zorluoğlu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kentin çeşitli noktalarındaki yaya geçidi ve yol çizgi çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
Uzungöl, Trabzon, Güncel
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