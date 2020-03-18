Büyükşehir, yeni süpürge araçları ile yolları temizliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 ve D-130 karayolları başta olmak üzere yollarda temizlik çalışmaları için 9 yeni yol süpürge aracını bünyesine kattı.



Türkiye'de korona virüs salgınına karşı mücadele devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en işlek güzergahlarından D-100 ve D-130 karayollarının temizliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesine 9 yeni yol süpürge aracı kattı. Belediyesi, yol süpürge araçlarının belirli periyotlar halinde yeniliyor. Bu kapsamda yeni 7 adet 4x2 7 metreküplük kamyon yol süpürge, 1 adet 2 metreküplük yol süpürge ve 1 adet 7 metreküp ray temizleme araçları alındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde toplamda 15 adet yol süpürge aracı bulunuyor.



Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 18 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit'ten Yalova'ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.



D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı ekipler, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutuluyor. - KOCAELİ