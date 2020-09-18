Büyükşehir yenilenebilir enerji alanında gençlerin eğitimi için Ar-Ge merkezi kuracak - Son Dakika

Büyükşehir yenilenebilir enerji alanında gençlerin eğitimi için Ar-Ge merkezi kuracak

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji alanında gençleri daha donanımlı hale getirmek için kuracakları Ar-Ge merkezinde mesleki ve teknik eğitim desteği vereceklerini açıkladı.

Büyükşehir yenilenebilir enerji alanında gençlerin eğitimi için Ar-Ge merkezi kuracak, System.String[]

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji alanında gençleri daha donanımlı hale getirmek için kuracakları Ar-Ge merkezinde mesleki ve teknik eğitim desteği vereceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi konusunda işbirliği yapılması konusu görüşüldü. Gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeylerinin arttırılmasının hedeflendiği proje hakkında konuşan Başkan Osman Zolan, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi daha donanımlı hale getirmek adına Büyükşehir olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz için çok önemli olan mesleki ve teknik eğitim konusunda güzel bir projeye daha imza atıyoruz" diye konuştu.

AR-GE MERKEZİ KURULACAK Türkiye'de yaklaşık 120 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkan Zolan, gençlerin yenilenebilir enerji alanında eğitilmesi için destek vereceklerini belirtip, "Yenilenebilir enerji alanında onların ufuklarını açmak istiyoruz. Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini yürütmem de bu projeye ayrı bir anlam katıyor. Çocuklarımıza hem ekipman hem de eğitim desteğimiz olacak. Kuracağımız Ar-Ge merkezimizde öğrencilerimizin yenilenebilir enerji alanında daha donanımlı ve bilgili hale gelmesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemizin çöpten, çamurdan ve güneşten elektrik ürettiği yenilenebilir enerji üretim tesislerinde düzenlenecek çalışmalara katılacak. Anlamlı projemizle gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği arasında protokol imzalanacağı bildirildi.


Araştırma Geliştirme, Yenilenebilir Enerji, Denizli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir yenilenebilir enerji alanında gençlerin eğitimi için Ar-Ge merkezi kuracak - Son Dakika

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