Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı

01.01.2021 00:08
Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın son gününde vatandaşlara, Pandemi ile mücadele kapsamında 10 ayrı noktada 15 bin adet maske dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın son gününde vatandaşlara, Pandemi ile mücadele kapsamında 10 ayrı noktada 15 bin adet maske dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı maske dağıtım çalışmalarında, vatandaşlara KAYMEK'in üretimini gerçekleştirdiği maskeler ücretsiz olarak dağıtıldı.

10 NOKTADA 15 BİN MASKE DAĞITIMI

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ve Gençlik Meclisi işbirliğinde Pandemi ile mücadelenin önemli araçlarından bir tanesi olan maske kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için Meydan, Kale bölgesi, Düvenönü, Forum Alışveriş merkezi önü, Ziyagökalp, Yenimahalle, Belsin, İldem, Beyazşehir ve TOKİ bölgesi olmak üzere 10 farklı bölgede 15 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi.

BÜYÜKKILIÇ: AYNI MASKEYİ UZUN SÜRE KULLANMAK SAKINCALI

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı maskenin uzun süre kullanılmasında sakınca olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tabi acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, sıkıntısıyla 2020 yılımızı bitirmeye saatler kaldı. Her şeyden önce Cenab-ı Allah'a bir yıla daha bizi eriştireceği için şükrediyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Biz de buna yönelik olarak gerekli hem önlemleri alıyoruz, hem de hatırlatmalarda bulunuyoruz. Belediye olarak da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmak suretiyle bir bakıma hatırlatmada bulunuyor, onların aynı maskeyi uzun süre kullanmasını da önlemeye çalışıyoruz. Çünkü aynı maske uzun süre kullanıldığı zaman virüs kaynağı, mikrop kaynağı olabiliyor."

Pandemi ile mücadeleye hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bu arada tabi KASKİ'miz kendi kolonyasını, kendi dezenfektanını ve kendi suyunu da hastanelere ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarda yer aldı. KAYMEK'imiz milyonlarca maske üretti ve dağıttı. Bugün de, yılın bu son gününde hem vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ederken, hem de 10 noktada 15 bin maskeyi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Meclisi ile dayanışma içerisinde, her yerde bu çalışmayı yapıyoruz. Bir kısmına da ben katılmış oldum. Vatandaşlarımızla görüşme fırsatı buldum. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei