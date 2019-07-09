Büyükşehir yol çalışmalarında hız kesmiyor
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını kentin her noktasında sürdürerek hizmet üretmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
Antakya Zülüflühan Mahallesi'ndeki eski İskenderun yolu olarak bilinen Hatay Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri yol genişletme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nün de önünde bulunan yolda asfalt sökümü gerçekleştiren ekipler, yapılacak çalışmalarla yolu modern ve kullanışlı hale getireceklerini ifade etti.
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