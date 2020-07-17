Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı - Son Dakika

Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım planlamasında Malatya için hayati öneme sahip Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında çalışmalarına yeniden başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım planlamasında Malatya için hayati öneme sahip Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında çalışmalarına yeniden başladı. Yeni yol ile birlikte bölgede sık sık yaşanan kazalarında önüne geçilmiş olacak.

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı

Toplam uzunluğu 15 kilometre olan Güney Kuşak yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü açan Malatya Büyükşehir Belediyesi yolun Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan hatlarını TOKİ ile işbirliği yaparak açıyor. Yolun 1 kilometrelik Başharık hattında genişletme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 10 metrelik yolu 50 metre genişliğine çıkarıyor. TOKİ ise 3 metre genişliğindeki Derme Kanalını 5,5 metre genişliğine çıkararak ıslah edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, Güney Kuşak yolunun en zorlu etabı olan Başharık hattında incelemelerde bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan'da katıldı.

Güney Kuşak Yolunun, 1 kilometrelik Başharık Hattını standartlara uygun hale geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "1 kilometrelik bölüm Güney Kuşak yolunun en çetrefilli ve zor etabıydı. Kentsel Dönüşüm alanında bulunan ve yola giden yapılar TOKİ tarafından yıkıldı. Derme Kanalını yolun ortasına alıp yeni yolu 50 metre genişliğinde açacağız" dedi.

"1 kilometrelik hattı kısa süre içerisinde yapacağız"

Güney Kuşak Yolunun Başharık hattında 25 milyon TL'lik kamulaştırma yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kamulaştırma tamamlanır tamamlanmaz harekete geçerek yol çalışmalarına başladık. 1 kilometrelik bölüm çok virajlı ve zor bir bölüm, sık sık kazalar oluyordu. 2 ay gibi kısa sürede burayı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"En zor etaplardan birini yapıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesinin sahada yoğun mesai harcadığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Güney Kuşak Yolunun Başharık hattının zor bir yapıya sahip. Biz burada 25 milyon TL. kamulaştırma yaptık. Mevcut yol çok virajlı ve sorunlu, kanalı ortaya alarak virajları ortadan kaldıracağız. 50 metre genişliğinde yeni yol yapacağız. Kuşak yolumuz 15 kilometre uzunluğunda bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü açıldı. En zor etaplardan biri olan Başharık hattını kısa bir süre içerisinde hizmet verir hale getireceğiz. Diğer kalan etapları da 2022 yılına kadar tamamlayarak yolumuzu Malatyalıların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok zahmetler çekildi"

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan'da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Taşan; "Yolumuzun şuan ki hali ortada çok virajlı ve sıkıntı. Sık sık kazalar oluyordu. Kamulaştırmalar yapıldı. Çok zahmetler çekildi. Şuan yapıldığını görmek bizleri son derece mutlu etti" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:04 Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir yol için 25 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]