Üye Girişi
Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

31.08.2021 16:00
Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

DAİRE BAŞKANLIĞINA HAKAN DEMİR GETİRİLDİMASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ın emekliye ayrılması nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, görevini aynı daire başkanlığı bünyesinde İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürü olarak çalışan Mehmet Hakan Demir'e devretti.

Düzenlenen devir teslim töreni sırasında kısa bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Yol ve altyapıda 30 yıllık bir görev sürem oldu. Birimde çalışmaya başladığım zaman 26 yaşındaydım. 30 yıllık görevin ardından Sayın Başkanımızın uygun görmesiyle başka bir göreve geçtik. Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda çok güzel bir ekip var. Görevi teslim ettiğim arkadaşımız Hakan beye görevi teslim etmekten dolayı onur duyuyorum. Çünkü herkes biliyor ki bir aile ortamı var. Bu ortamı kimse bozmadan herkesin Hakan beye bizler dâhil yardımcı olacağız. Yol ve altyapı koordinasyon daire başkanlığının hiç bozulmadan sahadaki pozitif görüntüsünü sürdüreceğiz. İki yıldır yol dairesi olarak biz ekibimizle birlikte 3 bin km yol yaptık. Herkes sahada çok ciddi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Ben Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının ekibinin her zaman yanındayım. Bana ne zaman iş düşerse ne zaman çağırılırsam Hakan beyin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olacağız. Çünkü çalıştığımız kurum devlet kurumu. Hepimiz devletimize bağlı olacağız. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı, birbirimizi severek çalışmak zorundayız. Hakan bey nezaketiyle, beyefendiliğiyle ve devlet adamlığıyla her zaman takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Hakan beye yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına atanan Mehmet Hakan Demir ise, "Mehmet Mert Müdürümüzün MASKİ Genel Müdürlüğüne atanmasından dolayı başarılar diliyorum. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın takdir etmesiyle Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı görevini Mehmet Mert beyden sonra şahsıma tevdi edildi. Elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte işin ruhuna uygun olarak, belediyemize, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Mehmet Mert beyefendinin daire başkanlığımızda çok önemli gayretleri, çabaları ve birikimleri var. Sayın Genel Müdürümüz daire başkanlığındaki çalışmaları bayrak yarışı olarak değerlendirdiğimizde çok üst seviyede tuttu ve bizlere bıraktı. Bizleri zorlu ve önemli görevler bekliyor. Görevlerimiz sırasında Sayın Genel Müdürümüzün birikimlerinden ve tecrübelerinden çokça faydalanmak isteyeceğiz. Kendilerinin bizlere yardımcı olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Elimizden geldiğince sahayı bilen arkadaşlarımızın yollarını açarak ufak tefek dokunuşlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Hakan Demir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için 15:53 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi 'Ali Koç istifa' etiketine F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten yanıt: Başkanımız çok değerli birisi 15:45 'Ali Koç istifa' etiketine F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten yanıt: Başkanımız çok değerli birisi
Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi 15:26 Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı 15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş 14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak 13:46 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak

Son Dakika Haberleri
16:06 Son dakika: Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti
15:55 Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri
15:52 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi
15:51 MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
15:45 'Ali Koç istifa' etiketine F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten yanıt: Başkanımız çok değerli birisi
15:25 Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi
15:08 Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
Son dakika: Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti Son dakika: Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti         
16:06
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti         
15:44
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı         
13:56
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 16:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement