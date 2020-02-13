Büyükşehir, yolda kalanın yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, yolda kalanın yanında - Son Dakika

Büyükşehir, yolda kalanın yanında

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı.

Büyükşehir, yolda kalanın yanında, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, olumsuz hava şartları nedeniyle Malatya ve Kahramanmaraş yollarında kalan sürücülere kumanya dağıttı.


Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının meydana getirdiği tüm olumsuzlukları en aza indirgemek için çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR da yolda kalan araç sürücüleri ve yolcuların yiyecek ihtiyacını karşıladı.


KAYTUR ekipleri Malatya ve Kahramanmaraş yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin de azalması üzerine araçlarını yolun kenarına çeken sürücülerin yanındaydı. KAYTUR ekipleri araç sürücülerine kumanya dağıttı. - KAYSERİ

Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:22:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, yolda kalanın yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]