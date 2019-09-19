Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Yuntdağ Cup'a davet edildi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Yuntdağ Cup'a davet edildi

1 saat önce

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Yuntdağ Cup turnuvasının komisyon başkanlığını yürüten Erol Nurbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret ederek, turnuvaya davet etti.

Büyükşehir Yuntdağ Cup'a davet edildi, System.String[]

Bu yıl Ekim ayında 4'üncüsü düzenlenecek olan Yuntdağ Cup Futbol Turnuvası'na davet etmek üzere Yuntdağ Cup 4 Komisyon Başkanı Erol Nurbaş ve Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti.

Ziyarette Komisyon Başkanı Erol Nurbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesini hem turnuvaya davet etti, hem de destekler için teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bölge halkımızın sportif faaliyetler içerisinde yer alacağı bu önemli organizasyona Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği sağlamak isteriz. Ben şimdiden turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:37 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi
Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu "CHP'nin erken seçim talebi yok"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:59:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Yuntdağ Cup'a davet edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]