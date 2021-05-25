Büyükşehir, yüzde 50 hibe destekli seraları çiftçilere teslim ediyor - Son Dakika

Büyükşehir, yüzde 50 hibe destekli seraları çiftçilere teslim ediyor

25.05.2021 09:39
Büyükşehir, yüzde 50 hibe destekli seraları çiftçilere teslim ediyor, System.String[]

Pazar değeri yüksek ürün elde ederek üreticilerin gelirinin artırılması hedeflenen proje kapsamında, yapımı tamamlanan modern seralarda, çiftçiler sebze dikimine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği veriyor. Destekle ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri teşvik ediliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen proje doğrultusunda, öncelikle seraları kar ve kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören çiftçiler yararlandırılıyor.

SEBZE DİKİMİNE BAŞLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın çok önemsediği tarımsal desteklerden biri olan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında yaklaşık 26000 metrekare arazide kurulan ve yüzde 70'i tamamlanan modern seralar, üretime hazır halde çiftçilere teslim edilmeye başlandı. Çiftçiler, yeni seralarında sebze dikimine başladı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik proje ve destekleri, özelikle pandemi döneminde çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilen seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip naylonlu seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Seralar, Tarım Sigortaları Kanunu gereğince, tarım sektörünü tehdit eden risklere karşı sigortalanıyor.

MODERN SERALARDAN ÇİFTÇİLER MEMNUN

Bayraktar Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Bora Sağdıç, Büyükşehir Belediyesi'nin sera projesinden yararlandığını, kurularak teslim edilen seradan çok memnun kaldığını söyledi. Kışın yağan yoğun kar nedeniyle bazı seralarının zarar gördüğünü ve kullanılmaz hale geldiğini, köyde büyük yıkım olduğunu anlatan Sağdıç, "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, köyümüze gelerek, hasar gören seraları yerinde inceledi. Hasar tespiti yapıldı. Ardından başkanımız hemen proje açıkladı. Biz de talep ettik, projeye katıldık. Yeni kurulan seralarımız çok kullanışlı ve çok güzel. Memnun kaldık." diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ SAĞ OLSUN"

Sağdıç, şu an roka diktiğini, 1-2 güne kadar hasat yapacaklarını, 1 haziranda da domates dikeceklerini aktararak, "İşimiz bu, tarıma gönül verdik. Şartlar iyi giderse devam edeceğiz inşallah. Başkanımız sağ olsun çiftçiye destek oluyor, tarımı önemsiyor. Biz de bir şeyler üretmek için gayret gösteriyoruz. Mevsimine göre, dolma biberi, salatalık, domates, köy biberi, taze soğan, kıvırcık, karalahana gibi sebzeler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜM BAYRAKTAR MAHALLESİ ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bayraktar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Serkan Balta ise kar yağışı nedeniyle seralarının yıkıldığını dile getirerek, "Tahir Büyükakın başkanımız bize yardımcı oldu. Sera tamamlandı ve teslim aldım. Bize destek verdiği için Başkanımızdan Allah razı olsun. Tüm Bayraktar Mahallesi halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Yüzde 50 hibeli sera destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan yüksek tünel, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek sera sistemi ile üretim yapacak. Kar ve fırtınaya da dayanıklı olan seraların yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. İki bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alanlara kurulan modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip naylonlu seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak.

ÜRETİCİLER DAHA ÇOK KAZANACAK

Yüzde 50 hibe ile yapılan seralar kötü hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutuyor, kontrollü üretimle daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünler yetiştirilebiliyor. Sera içerisindeki ısıyı hapsederek gece ve gündüz arasındaki ısı kaybını minimum seviyede tutuyor. Böylelikle ürünün ani sıcaklık düşmesiyle oluşacak zararı önlüyor. Ziraat mühendisleri, yeni sistem seralarda ürün veriminin iki katına kadar artış sağladığını belirtiyor.

Büyükşehir, yüzde 50 hibe destekli seraları çiftçilere teslim ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir, yüzde 50 hibe destekli seraları çiftçilere teslim ediyor - Son Dakika


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