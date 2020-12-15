Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

11 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sona erdi. Yapılan organizasyona, İzmir, Antalya, Denizli, Manisa, Afyon ve Muğla'dan toplam 19 kulüp ve 70 sporcu katılırken, Denizli Büyükşehir Belediyespor şampiyonaya damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Kağan Kocagöz 200 metre sırtüstü stil bölge 1.'si, 100 metre sırtüstü stil bölge 2'ncisi, 50 metre sırtüstü stil bölge yarışmasında ise 3. oldu. Çınar Karabulut ise 100 metre serbest stil bölge 2'ncisi, 50 metre kelebek stil bölge 3'ncüsü, 50 metre serbest stil bölge 3'ncüsü ve 100 metre kelebek stil bölge 2'ncisi olmaya hak kazandı.

Başkan Osman Zolan'dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla'da Denizli'yi temsil eden sporcuları başarılarının devamını dileyerek, "Denizlimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi. - DENİZLİ