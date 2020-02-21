Büyükşehir Zabıta'dan Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Zabıta'dan Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi - Son Dakika

Büyükşehir Zabıta'dan Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi yaparken, esnafların yer işgallerini engellemek için de devreye girdi.

Büyükşehir Zabıta'dan Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda hijyen denetimi yaparken, esnafların yer işgallerini engellemek için de devreye girdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından açıkta satılan ve fiyat etiketi bulunmayan gıda maddelerinin satımını engellemek ve turistlerin geçiş güzergahındaki yer işgallerinin önüne geçmek amacıyla bir dizi denetimler gerçekleştirildi. Şartlara uymayan esnaflara cezai işlem uygulandı.


Büyükşehir Belediyesi, "Turizmiyle Yükselen Gaziantep" anlayışından hareketle yerli ve yabancı turistlerin tarihi bölgelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamak ve usulsüz satışa sunulan ürünlerle vatandaşa verilen hizmeti durdurmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, ziyaretçilerin gözde mekanları arasında bulunan Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf ve işportacılara dönük denetimlerini sıkılaştırıldı, hijyen kurallarına uymayan ve halkın özgürlüğünü yer işgalleriyle kısıtlayan esnaflara yönelik idari yaptırımlar uygulandı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, halk sağlığının korunması bakımından denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın gördükleri olumsuzlukları günün her saatinde zabıta daire başkanlığının sosyal medya hesaplarından, Büyükşehir Belediyesi WEB sayfası başvuru ekranından ya da Beyaz Masa'dan (ALO 153) bildirmesi mümkündür. Ayrıca denetimler farklı alanlarda gayri sıhhi üretim yapan tüm işletmeleri de kapsayacaktır" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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