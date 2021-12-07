Konya Büyükşehir zabıta dilencilere fırsat vermeyecek - Son Dakika

Hem Konyalıların hem de şehri ziyaret eden misafirlerin dilenciler sebebiyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekip sayısını artıran Büyükşehir Zabıta, aynı zamanda dilenciliğin meslek haline gelmemesi için şehir merkezinde vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Büyükşehir Zabıta ekipleri, törenlerin devam ettiği 7-17 Aralık tarihleri arasında şehir merkezinde başta ana caddeler ve trafik ışıkları olmak üzere; Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Kültür Merkezi çevresi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Zafer yürüyüş yolunda denetimlerini artırarak sürdürecek.