Büyükşehir zabıta ekiplerinden, "Salgınla Mücadele" kararlılığı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Covid-19 salgını ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda paket servis yapan ve 'gel al' şeklindeki uygulamalar hariç, lokanta, restoran, pastane, kafe gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun salonları, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam gibi yerler üzerinde yoğunlaşan zabıta ekipleri hem 22.00'de sona eren kapatma kararını denetliyor hem de Maske, Mesafe ve Temizlik ile ilgili kontrollerini gerçekleştiriyor.

Dünya genelinde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren salgınla mücadele kapsamında birçok Maske, Mesafe ve Temizlik denetimleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında kararlılıkla denetimlerini sürdürüyor. Saat 22.00'ye kadar açık kalacak lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi işletmeler zabıta ekiplerinin sıkı denetimine tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, tüm iş kolları ve yaşam alanların da kurallara uyulması yönünde aynı hassasiyetle denetimlerine devam edecek. - KAYSERİ