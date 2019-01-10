Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Zabıtadan Fırtına Mesaisi

Büyükşehir Zabıtadan Fırtına Mesaisi

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde yaşanan fırtına dolayısıyla zarar gören ve tehlike oluşturan maddeleri toplayarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Büyükşehir Zabıtadan Fırtına Mesaisi, System.String[]

Manisa merkezinde günün ilk saatleriyle birlikte şiddetli fırtına ve yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle reklam panoları, afişler ve pankartlar bulundukları yerlerden koparak savruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara ve caddelere savrulan maddelerin toplanması için harekete geçti.

Çalışmayla yollara savrulan ve trafiği tehlikeye sokabilecek maddeler yollardan toplanarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi olarak vatandaşların huzur ve güveni için görevde olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, bu bilinçle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:17 Kaynak: Bültenler

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