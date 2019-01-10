Büyükşehir Zabıtadan Fırtına Mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde yaşanan fırtına dolayısıyla zarar gören ve tehlike oluşturan maddeleri toplayarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde yaşanan fırtına dolayısıyla zarar gören ve tehlike oluşturan maddeleri toplayarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.



Manisa merkezinde günün ilk saatleriyle birlikte şiddetli fırtına ve yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle reklam panoları, afişler ve pankartlar bulundukları yerlerden koparak savruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara ve caddelere savrulan maddelerin toplanması için harekete geçti. Çalışmayla yollara savrulan ve trafiği tehlikeye sokabilecek maddeler yollardan toplanarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi olarak vatandaşların huzur ve güveni için görevde olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, bu bilinçle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - MANİSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisiyle Görüşen Kalp Hastası Kız İçin Doktoruna Talimat Verdi

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada