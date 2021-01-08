Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi - Son Dakika

Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi

08.01.2021 12:54
Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı zamanda esnaf ve tüketicilerin haklarının korunması ile kayıt dışının önlenmesi amacıyla seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ödeyen ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

"Kaldırımlar yayaların"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, kayıt dışı çalışarak hem esnafın hakkını gasp eden hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için mücadele edeceklerini söyledi. Duman, hastalığa davetiye çıkaran seyyar satıcıların her zaman takibinde olacaklarını ve kanunlar çerçevesinde hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan kaldırımların sadece yayalara ait olduğunu, işyerlerinin kullanım alanları olmadığını da vurgulayan Duman, işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı'na uygun bir şekilde kaldırımları işgal etmeden kendilerine ait alanlarda faaliyetlerine devam etmelerini dile getirdi. - MANİSA

Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi
Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi
Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi
Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Koronavirüs, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Ortaya çıkan detay kan dondurdu: Bugün ikimiz de öleceğiz Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu
Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz         
12:28
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor         
11:23
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 13:03:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei