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Büyükşehir zabıtası atıkla mücadelesini sürdürüyor

30 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkent'in birçok noktasında gelen ihbarları değerlendirerek, atık, çöp ve hurda ile mücadelesine devam ediyor.

Büyükşehir zabıtası atıkla mücadelesini sürdürüyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkent'in birçok noktasında gelen ihbarları değerlendirerek, atık, çöp ve hurda ile mücadelesine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, Çankaya ilçesindeki Çaldağı mevkisinde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Çaldağı mevkisinde toplanan atıkların çadır ve barakalarda biriktirilmesi ve çevreye ağır kokunun yayılması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekti. Büyükşehir zabıtası, halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riskleri oluşturan kağıt, plastik, hurda ve ambalaj atıklarının depolandığı alanları kaldırarak, tahliye etti.

30 kamyon atık geri dönüşüme gitti

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Karapınar Mahallesi Çaldağı Zabıtası ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanları tespit edildi. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Mahalli Çevre Kurulunun kararına aykırı lisanssız ve izinsiz bir şekilde kağıt, plastik ambalaj atıkları ile hurda niteliğinde bulunan geri kazanılabilir atıkları depolayan, toplayan, ayrıştıran ve biriktiren kişilere müdahale eden ekipler, 150'ye yakın çadır ve barakayı kaldırdı. Bölgeden çıkarılan yaklaşık 30 kamyon atık malzeme, geri dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Merkezine taşındı. - ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
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