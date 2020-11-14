Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı - Son Dakika

Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı

14.11.2020 18:57
Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali'ndeki personele HES Kodu uygulamasını anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali'ndeki personele HES Kodu uygulamasını anlattı.

Korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğu dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelindeki birimlerde görev yapan personele uygulamanın önemini anlatıyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, ilgili şube müdürleriyle birlikte Demirci ilçesini ziyaret etti. Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali'ndeki personele HES kodu uygulamasını anlatan Daire Başkanı Duman'a, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün de eşlik etti.

İlçe ziyaretleri devam edecek

Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Demirci ilçemizi ziyaret ederek, personelimizin HES Kodu uygulaması hakkındaki bilgi ve duyarlılığını arttırmayı amaçladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda sürecin başından itibaren gerekli önlemleri almaktayız. Büyükşehir Belediyemizin ilçelerdeki tüm hizmet birimlerine girişlerde bugüne kadar maske zorunluluğu, dezenfektan temin ve ateş ölçümü kontrolü yapılmaktaydı. Şimdi de HES Kodu kontrolünün, koronavirüsle etkin mücadelede önemine değiniyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu konudaki bilgi seviyesinin artmasıyla daha da başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. İlçe ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu ve Salihli de ziyaret edildi

Personel ziyaretinin ardından Duman, Demirci Akıncıları Derneği kurucusu, tarihçi Hüseyin Kıncı ile halı fabrikası ve esnafa ziyareti de gerçekleştirdi. Demirci ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası, Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı ve Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne de ziyaret gerçekleştirildi. İlçe ziyaretleri, Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne nezaket ziyareti ile noktalandı. - MANİSA

Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı
Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı
Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı
Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı
Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı

HES kodu, Demirci, Manisa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Zabıtası Demirci'de HES kodu uygulamasını anlattı - Son Dakika


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