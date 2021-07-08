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BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

08.07.2021 21:07
BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini 7/24 sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde çorba-paça salonları başta olmak üzere yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezerek hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde gramaj eksiği olan, hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmelere cezai işlem uygulandı. Ayrıca fırınları da denetleyen ekipler, esnafı kurallara uyma konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca 153 zabıta şikayet hattına gelen şikayetleri de değerlendirerek, denetimlerini sürdürecek.

Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Van, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


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