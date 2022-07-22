Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor - Son Dakika
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Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor

22.07.2022 16:05
Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

17 ilçede dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göz açtırılmıyor. Zabıta ekiplerince yürütülen uygulama ile ilçelerin kalabalık noktalarını mesken tutarak vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen uygulama ile dilencilerin haklarında işlem yapıldı. Topladıkları paralara da kamu adına kamu adına el konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların huzuru için çalışmalara devam edileceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Manisalıların bu tarz duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri gerektiğini söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor - Son Dakika

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