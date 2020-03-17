Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı - Son Dakika

Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir günde 29 firmayı denetleyerek 10 firma hakkında işlem yaptı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgınına karşı üzerine düşen çalışmayı eksiksiz yürütülüyor. Özellikle temizlik ve hijyen malzemeleri ile kuru bakliyat ve makarna gibi gıdaya dönük alanlarda fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesi üzerine denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında bir günde 29 firmada denetimlerde bulundu.


Yapılan denetimlerde perakende olarak satışa sunulan ürünlerin etiketlerini veya fiyat tarifesini asmayanlar ile etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünleri satanlara yönelik işlem yapıldı. Bu şekildeki 10 firma hakkında tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğine işaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, vatandaşlardan fahiş fiyatla ürün satın almamalarını ve bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde "Alo 153" hattını arayarak zabıtaya bildirmelerini istedi. - KAYSERİ

Kayseri, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak         
21:06
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir zabıtası etiketle kasa fiyatı farklı olan 10 firmaya işlem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]