Büyükşehir Zabıtası'na motorize desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde zabıta biriminin vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde hizmet ulaştırması için bünyesine 5 motosiklet ekledi.



Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla gerekli araç ve ekipman teminini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zabıta bünyesinde görev yapacak olan motosikletli ekip için kullanılmak üzere bünyesindeki motosiklet sayısını arttırdı. Tam donanımlı 5 adet motosikleti bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan motorlar ile motorize araç sayısını 15'e çıkardı.



Özellikle turizm bölgelerinde trafik yoğunluğundan etkilenmeden vatandaşlara Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olarak ulaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin yeni alınan motosikletleri Menteşe, Ortaca, Milas ve Fethiye ilçelerinde kullanılacak. - MUĞLA