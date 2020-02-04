Büyükşehir zabıtasına 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir zabıtasına 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir zabıtasına 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' eğitimi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zabıta personeline yönelik 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verdi.

Büyükşehir zabıtasına 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' eğitimi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zabıta personeline yönelik 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verdi.


Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda zabıta personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı. Canan Güllü, ülkemizdeki kadın erkek eşitsizliklerinin nedenleri ve kadının günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, bireylerin cinsiyet eşitliği kapsamında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konularına değindi.


"Kadın ve erkekler seçimlerinde, karar almalarında, hizmetleri elde etmede, kaynaklara erişimde ve kullanmada eşit olmalı" diyen Güllü, "Toplumda isimlendirmeler, beklentiler, cezalandırmalar, çocukların küçük yaştan itibaren birtakım kalıplara uygun biçimlenmelerini sağlıyor. Örneğin pembe rengi kız giyer erkek giyemez gibi. Oysa renklerin cinsiyeti yoktur. Köyde tarlada, kentte işyerinde erkekle eşit düzeyde iş yapan kadın, eve geldiğinde buna ilaveten çocuklarına bakmak ve evin diğer işlerini yürütmek zorundadır. Kadınlarla erkeklerin yaptıkların işlerin farklılığı, onların eşitsizliğinin de temel kaynağıdır" diye konuştu.


Mülkiyet ve gelire ilişkin rakamlara bakıldığında bütün dünyada özel mülkiyetin yüzde 1'inin, gelirin ise yüzde 10'unun kadınların olduğunu ifade eden Güllü "Bu rakamlar kadınların emeklerinin karşılığını alamadığını gösterir. 2018 yılında yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Uçurum Raporunda Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği açısından 142 ülke arasında 131'inci sırada yer aldı. Bu sıralama ancak karar mekanizmalarında kadınların yer alması ile değişebilir" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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