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Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası koordinasyonunda Dilenci Toplama Ekibi oluşturuldu.

Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası koordinasyonunda Dilenci Toplama Ekibi oluşturuldu. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 30 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının koordinasyonunda, ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin de katılımıyla oluşturulan Dilenci Toplama Ekipleri, Kayseri genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Özellikle yaz aylarında il dışından gelen dilencilerin artış göstermesi nedeniyle halkın yoğun olduğu yerlerde, şehir merkezinde, kavşaklarda ve ana arterlerde operasyonlar yapıldı. Dilencilik yapan, cam silen, mendil satan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 30 kişi yakalandı. Yakalananların üst aramalarında çıkan paraya, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu ve tespit edilen dilenciler hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi.

Küçük yaşta çalıştırılan ve dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 13 çocuk ise Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edildi. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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