Büyükşehir zabıtasından işgale geçit yok

Vatandaşların kent içindeki günlük yaşamını zorlaştıran unsurların önüne geçmek için örnek hizmetler sunan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son durağı Antakya oldu.

Antakya Tayfur Sökmen Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin tezgâh ve ürünlerinin kaldırım ve yaya yollarını işgal etmesi üzerine denetim gerçekleştiren Büyükşehir zabıtaları, iş yeri sahiplerine yasal uyarıda bulundu.

Aynı ya da benzer durumun gerçekleşmesi durumunda gerekli yasal cezanın uygulanacağını belirten Büyükşehir zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini daha dikkatli ve özenli davranmaları hususunda uya