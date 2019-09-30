Son Dakika Haberleri: Büyükşehir zabıtasından işgale geçit yok
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Büyükşehir zabıtasından işgale geçit yok

37 dakika önce

Hatay'ın modern geleceğine ışık tutmak için yoğun çaba harcayan Hatay Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir zabıtasından işgale geçit yok, System.String[]

Vatandaşların kent içindeki günlük yaşamını zorlaştıran unsurların önüne geçmek için örnek hizmetler sunan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son durağı Antakya oldu.

Antakya Tayfur Sökmen Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin tezgâh ve ürünlerinin kaldırım ve yaya yollarını işgal etmesi üzerine denetim gerçekleştiren Büyükşehir zabıtaları, iş yeri sahiplerine yasal uyarıda bulundu.

Aynı ya da benzer durumun gerçekleşmesi durumunda gerekli yasal cezanın uygulanacağını belirten Büyükşehir zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini daha dikkatli ve özenli davranmaları hususunda uya

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Antakya, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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