Büyükşehir zabıtasından yavru köpeğe çarpan şoföre ceza - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, önceki gün Çiğli'de bir yavru köpeğe çarpan taksinin sürücüsüne 392 lira para cezası uyguladı. Zabıta personeline yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten sürücünün yaralı köpeği sahiplenmek istediğini söylediği öğrenildi.

Çiğli'nin Balatçık Mahallesinde bir taksinin yavru bir köpeğe çarptığı ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Birkaç saatlik çalışmanın ardından kimliği tespit edilen taksinin sürücüsüne İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin 13/ğ maddesi gereğince "Hayvana zarar verme" suçundan 392 TL para cezası uygulandı.

Kazada yaralanan ve yurttaşlar tarafından Hayvan Hastanesine getirilen yavru köpek, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. "Memati" adının verilen yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen taksi şoförünün ise köpeği sahiplenmek istediğini söylediği öğrenildi. - İZMİR