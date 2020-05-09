Büyükşehir zabıtasının ramazan denetimleri sürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı süresince vatandaşların yaya ve araç geçişlerine engel olan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını arttırdı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında çarşı merkezinde vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, ramazan ile başta fırınlar olmak üzere, gıda satışı yapan tüm esnaflarda hijyen denetimlerini arttırdı.

Çarşı merkezi ve ara sokaklarda, İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda, daha önce uyarılarda bulunulmuş kaldırım ile yol işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara müdahale edildi.

Ekipler, uyarılara rağmen satış yapmaya devam eden seyyar satıcıların ürünlerine el koyarak, yediemin deposuna götürdü.

Seyyar satıcılara yönelik çalışmaların, ramazan süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.