Büyükşehirde personel eğitimleri devam ediyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum içi personellerine yönelik eğitimler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum içi personellerine yönelik eğitimler devam ediyor. AFAD
müdürlüğü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve konuda uzman kişilerce verilen eğitimde personele şüpheli bir posta durumunda yapılması gerekenler ile nükleer farkındalık konusunda yapılması gerekenler anlatıldı. Verilen eğitimde personelin; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bir sorun ile karşılaştığında neler yapılabilir üzerine bilgiler verildi. Aynı zamanda şüpheli bir posta alındığında durum karşısında nasıl hareket edilmesi bilgisi de verildi.
İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Personelimize yönelik faydalı eğitimlerimiz devam edecektir. Öğrenilen bilgiler hayati önem taşıyor ve her vatandaşımızın bu konular üzerinde bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam edecektir" denildi. - SAKARYA
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