Büyükşehirden '10 Kasım Atatürk Fotoğrafları Sergisi' - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile anıyor. Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda 9-13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve konuşmaları eşliğinde ziyaret edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve anlatmak amacıyla düzenlenen sergide fotoğraflar, Atatürk'e ait özdeyişler ile birlikte sergilenecek.

100'ü aşkın fotoğraf sergilenecek

Antalya Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda 9-13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergide büyük bir asker ve devlet adamı olan Atatürk'ün bu özelliklerini yansıtan 100'ü aşkın fotoğraf yer alacak. Atatürk'ün özdeyişleriyle süslenen fotoğrafların olduğu sergi, sevdiği şarkılar ve konuşmaları eşliğinde gezilecek. - ANTALYA