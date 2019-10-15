Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi
Son Dakika Güncel Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi

Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.

Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.

Merkezde 2019 yılı itibariyle 5-14 yaş arası yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki merkezde, 5-14 yaş aralığındaki çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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