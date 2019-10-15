Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:08 Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce çocuklara yönelik diş sağlığı hizmeti veriliyor.
Merkezde 2019 yılı itibariyle 5-14 yaş arası yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.
Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki merkezde, 5-14 yaş aralığındaki çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları ücretsiz gerçekleştiriliyor.
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